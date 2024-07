Halle Berry bollente sui social | Catwoman posa nuda vestita solo dei suoi gatti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024), anche a 57 anni, continua ad essere una delle attrici di Hollywood più sexy e seducenti grazie ad un fisico statuario che emana charme e sensualità. L’attrice vanta molti film di successo, come “Monster’s Ball”, che le è valso il premio Oscar. Uno dei film più iconici, che meglio la rappresenta, è sicuramente “”, alla quale la sua figura è legata da tantissimo tempo, 20 anni per la precisione. Era infatti il 2004 quando nelle sale cinematografiche uscì il film “”, che diede ulteriore slancio alla carriera dell’attrice comunque già ben avviata.in Senza veli suiA dire il vero il film non fu un grande successo, almeno in termini di incassi e di pubblico, ma ha contribuito ad associare per sempre la figura diBarry a quella di, ossia la “Donna Gatto”.