Giù 10 piante secolari per far posto a una palazzina esplode la protesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continua la rovina del verde privato per fare spazio al cemento. La villetta storica di due piani al civico 6 di via Sacconi è stata venduta all’impresa “Restaura“ che ha in progetto la costruzione di unadi 5 piani. Nei giorni scorsi, l’arrivo delle ruspe ha creato non poco trambusto tra i residenti delle case vicine, per l’abbattimento di 10 alberi. Quindi hanno subito scritto al sindaco, per capire se tutto fosse regolare. "Dalle verifiche - ammette la signora Laura Piazza, residente della zona - il sindaco ci ha assicurato che il permesso edificatorio è in regola, come quello dell’Ufficio Paesaggio. Si aggiunge il silenzio/assenso della Sovrintendenza. Certo a noi dispiace che appena a ridosso del Parco cresca incombente nuovo cemento, sacrificando alberidi oltre 25 metri".