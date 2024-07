Bolzano vanno a letto e fanno sesso? Le finestre erano aperte | la scandalosa mossa della vicina guardona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non basta consumare un rapporto sessuale all'internopropria camera da. Ora si consiglia anche di sigillare leper evitare spiacevoli sorprese. Come essere ripresi dallo smartphone di una. È quanto accaduto a una coppia diche si è data all'intimità nella propria camera dasenza però chiudere gli infissi. La dirimpettaia, invece di farsi gli affari suoi, ha pensato bene di accendere la telecamera del suo cellulare e riprendere tutto il rapporto. L'episodio risale alla sera di martedì 23 luglio. La giovane coppia, non appena si è accorta del gesto, ha subito avvertito la polizia. Ed è scattata la denuncia per violazioneprivacy. Come riporta Today.it nel bel mezzo del rapporto sessuale, i due hanno notato "spuntare dalla finestra uno smartphone attaccato a un selfie stick, con la modalità di ripresa attivata.