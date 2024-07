Sport Equestri Parigi 2024 | cominciata la trasferta dell’Italia Team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I Giochi disono ufficialmente cominciati per l’Italiadegli, arrivato presso le scuderie olimpiche dell’impianto della Place d’Armes di fronte alla Reggia di Versailles. Gli azzurri di Concorso Completo hanno fatto una piccola passeggiata per far ambientare i cavalli, poi del lavoro in piano e attività sui salti. D’ora in poi, i binomi proseguiranno il proprio programma di allenamento sulla base delle esigenze di ogni cavallo in vista della prima prova di dressage. A rappresentare l’Italia ci saranno Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes, Emiliano Portale e Future, Pietro Sandei e Rubis de Prere (AP – riserva attiva che potrà sostituire un compagno di squadra prima dell’inizio dell’ultima prova) e Giovanni Ugolotti e Swirly Temptress, insieme ad Arianna Schivo e Quefira de L’Ormeau (prima riserva).