Sottopasso allagato | lunghe code | Uscire dalla città è impossibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Al risveglio e all’ora di punta ieri mattina l’uscita Jesi Est della superstrada (o meglio ilpoco distante di via Fontedamo) era ancora chiusa con le transenne dopo gli allagamenti del mattino precedente: traffico in tilt eieri mattina pere entrare insi son formate anche in prossimità dell’uscita Monsano della superstrada, vista la chiusura di Jesi Est e la presenza del cantiere per il ponte San Carlo a Jesi Centro. Solo in tarda mattinata ildi via Fontedamo è stato liberato dall’auto e gli agenti della polizia locale hanno riaperto il tratto. "Stamattinaper noi del quartiere Minonna era– denuncia una residente –. Tutto bloccato. Ho fatto un’ora di fila. Visto il cantiere del Ponte San Carlo riaprire in fretta Jesi Est doveva essere la priorità".