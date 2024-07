Lady Qipao | le vincitrici Sfila l’amicizia Italia-Cina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) PRATO Una serata di eleganza, emancipazione femminile e integrazione fra, fra cinesi eni. Tutto questo è stata la finale europea di "", tenutasi a Prato sabato sera, al Prismalab di via Filzi. Ad aggiudicarsi il premio finale sono state Cristina Wang e Samantha Rettori, che conquistano la finale mondiale di Shanghai, in programma il 7 e 8 settembre. Fil rouge della serata, condotta da Hersh Li e Monica Micheli Panozzo, sono state lete delle venti partecipanti che hanno indossato il, abito tradizionale cinese realizzato in seta, simbolo di emancipazione, forza, intraprendenza e sicurezza femminile. Proprio su questi aspetti la giuria ha votato le ragazze più meritevoli, suddivise in due categorie: una riservate alle ragazze di nazionalità cinese e una per le ragazze europee.