È morto folgorato sul palco Lutto nella musica brasiliana tragedia durante il concerto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Il mondo dellaè sotto shock per la tragica scomparsa di Ayres Sasaki, cantante rock di 35 anni, deceduto a causa di una scossa elettrica fataleun’esibizione dal vivo il 13 luglio presso l’Hotel Solar a Salinópolis, in Brasile. Secondo le testimonianze, l’incidente si è verificato quando un fan bagnato fradicio è salito sulper abbracciare Sasaki. Il contatto tra i due ha innescato una scarica proveniente da un cavo elettrico vicino, causando una folgorazione istantanea e fatale per il cantante. Le autorità di Salinópolis hanno avviato un’indagine per fare luce sulle circostanze esatte dell’accaduto. >> “Oddio, si è visto”. Elodie, all’improvviso l’incidente hot al: tutto davanti ai fan Al momento non è chiaro perché il fan fosse così fradicio al momento dell’abbraccio.