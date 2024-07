Mattia andò in coma a 4 anni dopo aver mangiato formaggio | poco fa è arrivata questa notizia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 luglio 2024)Maestri oggi ha oggi 11: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, perdeldi latte crudo. Quando i genitori lo portarono in ospedale era in condizioni gravissime, ma non è stato visitato dalla pediatra perchè “troppo stanca” per valutare il caso. Per questo è stata rinviata a giudizio per lesioni e rifiuto di atti d’ufficio. È successo a Treno nel 2017. Da allora il piccolo è inda sette, ma per lui stando al racconto dei genitori, non c’è più nulla da fare. Efa è