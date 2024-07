Alcaraz ha incassato 31 milioni? Ma ecco dove vive | impensabile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Carlosha dedicato tutta la sua giovane vita al tennis. A parte qualche breve incursione a Ibiza con gli amici dopo gli impegni dei tornei, il fresco vincitore del Roland Garros e Wimbledon mantiene una dedizione costante alla racchetta. E, soprattutto, non cambia i suoi usi e i suoi costumi. Tanto che, come riporta FanPage,in un bungalow "rurale" di 90 metri quadrati all'interno dell'accademia del suo mentore Juan Carlos Ferrero. Quest'anno, solo dai premi dei tornei,ha guadagnato oltre 4,5di dollari. Complessivamente, in carriera, il 21enne ha accumulato poco meno di 31,6di dollari. Insomma, potrebbe permettersi ben altro. Ma non gli interessa, il suo profilo resta umile. E infatti da quando ha lasciato El Palmar per focalizzarsi unicamente sul tennis, Carlitosda solo nella Juan Carlos Ferrero Tennis Academy a Villena, Alicante.