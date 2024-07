Promozione Biagio Nazzaro Nazzarelli ed Ottaviani vicini alla firma

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) I due ex Jesina sono nel mirino del clubtto allenato da Daniele Bedetti. In arrivo altre importanti novità soprattutto a centrocampo CHIARAVALLE, 19 luglio 2024 – Work in progress in casa. Bedetti Itti, che per il prossimo campionato si sono affidatiguida tecnica di Daniele Bedetti, col quale collaboreranno il preparatore atletico Jacopo Petrucci e il diesse Franco Gianangeli, è sul punto dire, quest’ultimo under classe 2005, lo scorso campionato in Eccellenza a Jesi.