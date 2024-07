Pomigliano | paura in via Passariello crollo di pietre e calcinacci dal ponte autostradale

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 19 luglio 2024)D’ARCO – Nel primo pomeriggio fa si è verificato un secondodidai ponti dell’autostrada di viad’Arco. Sul posto sono immediatamente intervenuti operai e personale dell’ufficio tecnico, che stanno provvedendo a spicconare parti di cemento lesionate per prevenire ulteriori crolli. La situazione appare particolarmente grave a causa della presenza a terra di uno dei perni delle piastre dei giunti, un dettaglio ben visibile dalle foto scattate sul posto. Questo elemento solleva preoccupazioni significative sulla sicurezza dell’infrastruttura. Le autorità competenti, in particolare i Vigili del Fuoco e il Genio Civile, sono chiamate a eseguire verifiche accurate e tempestive per valutare l’entità dei danni e prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.