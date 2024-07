Milan Morata ha detto sì

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha“sì” Tutti i dettagli del colpo e i passaggi diplomatici con l’Atletico Alvarova verso il sì all’offerta del. La comunicazione al club rossonero è arrivata questa mattina direttamente dal capitano della Spagna neo campione d’Europa dopo il successo nella finalissima contro l’Inghilterra. Il centravanti classe 1992 è pronto a lasciare l’Atletico Madrid, dopo essere tornato nel 2022, e a guidare il nuovo corso rossonero con Paulo Fonseca. Alvarotorna quindi in Italia e sta per mettere la firma su contratto quadriennale (con opzione per il quinto) con ila circa 5,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Il club rossonero verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni più le tasse previste dalla clausola rescissoria.