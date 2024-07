Malpensa intitolato a Silvio Milano si mobilita contro l’iniziativa | la petizione ha già superato le 140mila firme

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024)sil’intitolazione diBerlusconi. Oltre 300 persone si sono ritrovate stasera sotto la sede della Regione, per protestare. Il presidio è stato organizzato dai giovani dei partiti di opposizione: Pd, M5s, Giovani Europeisti Verdi, Casa Comune, Unione Giovani di Sinistra Lombardia, i Sentinelli, Arci e Cgil. Lasfonda leGli organizzatori hanno anche fatto sapere che lal’intitolazione presentata dai Giovani Democratici hale 140 mila. Il Pd: “Una mossa di Salvini per recuperare consenso” “I territori sono stati coinvolti tante volte in scelte difficili ma non sono stati coinvolti in questa. Matteo Salvini – commenta Silvia Roggiani, deputata e segretaria del Pd Lombardia – pur di prendersi del consenso, è arrivato, senza nemmeno consultare la famiglia di Berlusconi, a tirar fuori questa trovata senza ascoltare nessuno, nemmeno Sea che gestisce l’aeroporto”.