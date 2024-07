Cassa Depositi e Prestiti ok al nuovo Cda | i consiglieri passano da 9 a 11 permettendo la nomina di 5 donne

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo gli scontri tra i partiti politici della maggioranza di governo e le non poche polemiche in merito al possibile mancato rispetto della parità di genere all’interno del board,è riuscita a formare il suoCda. Per sbrogliare l’intricata matassa venutasi a creare, con i partiti (soprattutto Lega e Forza Italia) che avanzavano solo nomi di uomini, è stato trovato un escamotage in piena regola, con i membri del Consiglio di amministrazione che sono aumentati a 11 rendendo possibile l’inserimento di più, cinque nel dettaglio. IlCda diIlCda di, che è l’istituzione finanziaria dello Stato italiano controllata per l’83 per cento dal ministero dell’Economia e partecipata per la restante parte dalle fondazioni bancarie, trova al suo vertice due annunciate conferme.