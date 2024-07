LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard si inchina a Pogacar a Plateau de Beille

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.50 17.28 Questa la top 10 di questa quindicesima: 1 POGA?AR Tadej (UAE Team Emirates) 5:13:55 2Jonas (Team Visma Lease a Bike) +1:08 3 EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) +2:51 4 LANDA Mikel (Soudal Quick-Step) +3:54 5 ALMEIDA João (UAE Team Emirates) +4:43 6 YATES Adam (UAE Team Emirates) +4:56 7 BUITRAGO Santiago (Bahrain – Victorious) +5:08 8 RODRÍGUEZ Carlos (INEOS Grenadiers) +5:08 9 CARAPAZ Richard (EF Education – EasyPost) +5:41 10 GALL Felix (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +5:57 17.26 Questo il momento in cui Tadejha tagliato il traguardo: Master @TamauPogi wins again, WHAT A RIDE! Le patron c’est @TamauPogi ! QUEL NUMÉRO !#TDFpic.