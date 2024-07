Il ritorno dei missili americani in Europa | Un nuovo scontro con la Russia in arrivo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024) L’torna a dispiegarea lungo raggio degli Stati Uniti contro la. Come durante la guerra fredda. La Germania e gli Usa hanno firmato un accordo che prevede la costituzione di unità multi forze che comprendonoa lungo raggio con testate convenzionali. Che saranno posizionate sul territorio tedesco a partire dal 2026. «Quando pienamente funzionali, ia lunga gittata comprenderanno SM-6, Tomahawk e nuove armi ipersoniche, che sono in via di sviluppo e risultano significativamente più potenti di quelli al momento posizionati nelle basi europee», riporta il documento. Ildeiinha naturalmente innervosito la. «La nostra risposta sarà militare», ha fatto sapere il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.