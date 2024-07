Giacomo Bozzoli il messaggio che lo ha tradito | ora si gioca l’ultima carta

Leggi tutta la notizia su tvzap

è stato arrestato lo scorso giovedì, 11 luglio 2024, nella sua villa a Soiano del Garda. L'uomo, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio della zio Mario, avvenuto l'8 ottobre 2015, non si era presentato in aula quando la Cassazione ha emesso la sentenza. La sua latitanza è durata 11 giorni, dopodiché è arrivato l'arresto, pare grazie ad una soffiata da parte di una persona vicina a lui. Una volta catturato,ha parlato di una persona che potrebbe ribaltare le accuse a suo carico: un testimone austriaco. (Continua dopo le foto) L'arresto diNel pomeriggio di giovedì 11 luglio, grazie ad una soffiata arrivata alle 5 del mattino da parte di qualcuno "a lui vicino", riporta Il Corriere, è stata perquisita la villa doveviveva con la moglie Antonella Colossi e il figlio di 9 anni.