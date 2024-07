Miss Merkel – Morte al Castello | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024)al: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 12 luglio 2o24, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaaldi genere commedia, poliziesco, giallo del 2023, diretto da Christoph Schnee, con Katharina Thalbach e Taneshia Abt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilvede protagonista l’ex cancelliera tedesca Angela. Ormai in pensione, si è trasferita con il marito Joachim Sauer in una località tranquilla, il paesino di Freudenstadt nell’Uckermark, nella Germania del Nord. Insieme a loro ci sono il fedele cane, un carlino di nome Putin, e la guardia del corpo Mike. L’ex cancelliera però, abituata a una vita molto attiva, ora si annoia e ha deciso di occuparsi di casi criminali irrisolti.