Libertà e Bellezza | l’evoluzione della depilazione nella società moderna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Philips Lumea esploraattraverso un dialogo generazionale tra Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani MILANO – Negli ultimi tempi il concetto dista cambiando, dando spazio alla diversità e all’inclusione: si fa largo il concetto didi fare ciò che si desidera con il proprio corpo. I peli non sono più solo considerati da eliminare per forza, ma rappresentano una questione sociale, culturale ed estetica, soprattutto per quanto riguarda il corpo femminile. Se un tempo laera vista come uno standard imperativo, adesso, grazie a una crescente consapevolezza di sé, le giovani generazioni stanno ridefinendo questi canoni, promuovendo l’accettazione e l’espressione individuale. Philips Lumea, a sostegno del concetto di sentirsi liberi sempre, esploradelle abitudini di, mettendo a confronto generazioni diverse, con un focus sul rapporto madri figlie.