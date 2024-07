Banditi degli Sportelli | Sgominata la Banda dei Furti nelle Regioni Meridionali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Chieti - La polizia ha concluso un'operazione di vasta portata a Cerignola, nel Foggiano, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro individui coinvolti in unaspecializzata neiaglipostamat e bancomat, rapine ein esercizi commerciali. Tre di loro sono stati sottoposti a obbligo di dimora, mentre uno è agli arresti domiciliari. L'associazione criminale, operante non solo in Abruzzo ma anche in Puglia, Basilicata e Campania, è accusata di furto aggravato, rapina, detenzione di armi e produzione artigianale di esplosivi denominati "marmotte". Le indagini hanno rivelato che il gruppo pianificava attentamente ogni colpo, studiando le aree target, le vie di fuga e il sistema di videosorveglianza.