Quest' anno la partecipazione di Kate a Wimbledon è in dubbio Non sarebbe la sua prima assenza Perché nel 2013

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 luglio 2024) Il dibattito, in rete, è in corso da giorni:Middleton ci sarà oppure no al torneo di? La vedremo,, nel royal box insieme alla sua famiglia? Domenica prossima consegnerà l’importante trofeo ai vincitori? Dubbi che, ine ore non trovano risposta. Nessuna conferma da corte, così come nessuna smentita. Il che fa supporre che la principessa deciderà all’ultimo, in base alle sue condizioni di salute e ai consigli dei medici. Il piano B senzaMiddleton Intanto, secondo il Telegraph, gli organizzatori della manifestazione hpronto un piano B. Nel caso in cui la moglie di William non si presenti a, infatti, a consegnare i trofei sarà la Duchessa di Gloucester, 78 anni.