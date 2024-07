Francia-Spagna il brutto contro il bello di questi Europei mediocri dove la politica ha fatto più notizia del calcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci sono state, e ci sono, storie bellissime in un Europeo, a tratti bruttissimo. Ilsta vivendo una fase cruciale. Le parole di Marcelo Bielsa, ct di un Uruguay che ha mandato a casa il Brasile nei quarti di finale di Copa America, fissano un punto: “I poveri hanno poche possibilità di accedere alla felicità. Ilè una di queste, ma stiamo sottraendo loro anche questa risorsa. Quando vedo talenti di diciassette anni come Endrick che vanno in Europa, non posso pensare altro. Una volta i giovani sudamericani prima di emigrare giocavano qui. C’è una corsa folle, che di questo passo impoverirà lo spettacolo. Ildiventerà più. E l’impoverimento culturale, perché ilè anche cultura, sarà fatale”. Giovanissimi strappati alle loro radici in nome del business.