Facciamo sesso senza preservativo se rimango incinta perdo la challenge | la pericolosissima Sex Roulette che si sta diffondendo tra gli adolescenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ne avevamo parlato già nel 2016 della “Sex”, ossia una pratica ad alto rischio in cui si sopravvive o si muore letteralmente. Già in quell’anno si parlava di una praticaossia di orge in cui uno dei partecipanti era segretamente sieropositivo. La sfida era far, rigorosamenteprotezione, e schivare così l’HIV. Una pratica diffusa pare da alcuni ricconi annoiati. Si torna a parlare ancora oggi di “Sex” ma con– dai 14 ai 16 anni – come protagonisti. Come ha riportato Today con un approfondimento mirato, l’ultimatendenza social è quella sempre di organizzare orge o rapporti a due dinon protetto con un unico obbiettivo: non rimanere, se il test di gravidanza invece è positivo allora si perde la