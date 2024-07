Bardella | gli accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Melenchon

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024) I giochi di potere dell’Eliseo stravolgono la volontà popolare e sbarrano, per il momento, la vittoria del Rassemblement National. Il partito di destra “raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia”. A rivendicarlo Jordan. Per il leader della destra francese “glipericolosi privano i francesi di una politica di risanamento”.ha osservato che “gliladi”. La, nel tentativo di negare la vittoria alla destra, si trova ingovernabile divisa in tre: la destra unita; il centro di Macron; le sinistre in disaccordo su tutto. In base alla legge francese si potrà tornare alle urne solo tra un anno a meno che Macron non decida di lasciare l’Eliseo.