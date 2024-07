Assoturismo Confesercenti | Confronto con le istituzioni per un’alternativa a Skipass

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) AncheModena esprime preoccupazione per la cancellazione della fiera dedicata agli sport invernali. "negli anni è diventato un appuntamento importante per il nostro territorio e la sua cancellazione è una grave perdita per Modena e provincia. La fiera in questi 30 anni ha valorizzato e promosso il nostro Appennino oltre al turismo invernale e gli sport sulla neve. La sua cancellazione ci porta a fare una riflessione proprio per quel che riguarda gli sport invernali e la promozione turistica del territorio in inverno. Negli ultimi anni infatti, i cambiamenti climatici hanno impattato parecchio sulla montagna, sia per quel che riguarda gli sport invernali, con la neve che si fa vedere sempre meno, sia per quanto riguarda le imprese del turismo che stanno rivedendo le attività da proporre.