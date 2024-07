Serie C il nuovo tecnico FeralpiSalò ecco Diana | Ripartiamo insieme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) SALÒ (Brescia) Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, ieri laha presentato anche in via ufficiale Aimo. Sarà lui l’allenatore della formazione gardesana che ripartirà dallaC e dopo otto anni tornerà sulla panchina verdeblù che ha dato il via alla sua carriera da: "Innanzitutto – ha ricordato lo stesso– ringrazio il presidente Giuseppe Pasini e il ds Andrea Ferretti per la loro fiducia. Sono molto felice di essere qua ed ho accettato subito il progetto che mi è stato proposto. Per me si tratta di un ritorno. Nel mezzo sono successe tante cose, ma da entrambi i lati c’è stata una maturazione. Ho notato da subito una gran voglia di ripartire immediatamente, lasciando alle spalle quello che non è andato per il verso giusto e cercando di migliorarsi.