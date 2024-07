Interventi alla cervice donato un macchinario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) All’ospedale di Faenza, a partire da questo mese, il Centro di Prevenzione Oncologica dell’Ausl Romagna, ambito di Ravenna, diretto ddottoressa Dolores Santini, riprenderà l’attività di chirurgia ambulatoriale per il trattamento delle lesioni preneoplastiche cervicali. Il progetto ha l’obiettivo di uniformare le procedure diagnostiche, le indicazioni ai trattamenti e le metodiche di trattamento garantendo un servizio omogeneo sull’intero ambito provinciale nei tre presidi ospedalieri presenti sul territorio, per le donne aderenti al programma di Screening Cervicale. Il programma, attivo a livello regionale e in tutta l’Ausl della Romagna dal 1996, prevede l’invito ogni 5 anni per eseguite il test HPV nelle donne di età compresa fra i 30 ed i 64 anni, ed ogni tre anni, dai 25 ai 29 anni, l’invito per eseguire il Pap-test nelle donne non vaccinate per il papilloma virus entro i 15 anni di età.