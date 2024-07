Campionessa italiana di artistica | Olimpiadi in tv una folgorazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) È di Bollate ladi ginnastica. Si chiama Sara Trentin, ha 17 anni e gareggia per la Csb Bollate, nella categoria “LA avanzato Senior2”. Il podio è stato conquistato nei giorni scorsi a Rimini alle finali nazionali dei campionati Silver, durante l’evento "Rimini in festa". Quando hai iniziato a praticare ginnastica? "Nel 2016, a dieci anni. È successo grazie alleviste in televisione e sono rimasta folgorata. Così ho cercato dei video su YouTube e un po’ alla volta, durante l’estate, ho iniziato in spiaggia e in mare a provare da sola alcuni esercizi base". E poi? "Ho chiesto alla mia famiglia la possibilità di iscrivermi a un corso di ginnasticae per quattro anni mi sono allenata a Novate.