Tyler Posey svela un suo segreto | Il primo uomo con cui sono stato

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella sua vitanon si è fatto mancare proprio nulla, ha fatto il modello, il cantante, l’attore di serie e di film, ma anche il creator su OF. Nel 2020 la star di Teen Wolf ha fatto un timido coming out rivelando di “amare tutti” senza troppe distinzioni. “Il mio orientamento? Amo tutti, in passatocon delle ragazze non cisgender ea mio agio con questo e con me stesso. Mi criticheranno? Non mi interessa affatto. Inoltre chi deride e discrimina le donne non cis deve vergognarsi. Cimigliaia di ragazze discriminate e derise e dopo aver letto di questi casi ho deciso di uscire allo scoperto e parlare, dopo tutta questa orrenda transfobia. Inoltre vorrei dare un esempio ai ragazzi: amate chi volete e non abbiate paura di dirlo come ho fatto io.