Pubblica amministrazione più semplice contest arriva a Cagliari

(Di giovedì 4 luglio 2024) Rendere lapiù veloce, snella e fruibile per i cittadini diffondendo idee e progetti che hanno avuto successo in modo da trasformarli in modelli da replicare in tutta la Pa. È questa, in sintesi, l'idea del'Pa OK!, Insieme per creare valore pubblico', voluto dal Dipartimento della Funzionee attuato dal Formez, con il contributo scientifico della Sda Bocconi School of Management. Oggi a, nella sede della biblioteca regionale, è stata presentata l'iniziativa che rientra nell'ambito dei progetti Pnrr per promuovere e diffondere le best practice della Pa puntando i riflettori su 7 aree d'azione: efficientamento energetico; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità; lavoro e sviluppo economico; innovazione gestionale; semplificazione amministrativa.