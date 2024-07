LIVE Cobolli-Tabilo 6-7 6-7 6-4 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | prime fasi del quarto set

Leggi tutta la notizia su oasport

15-0 Il cileno sotterra il rovescio in lungolinea. 3-2 Game. Rovescio in controbalzo perfetto del sudamericano. 40-30 Gran punto di, che non si scompone dopo l'ottimo lob dell'avversario guadagnando nuovamente la rete. 30-30 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del cileno. 30-15 Servizio al corpo vincente del sudamericano. 15-15 In corridoio il recupero con il dritto in allungo di Flavio. 0-15 Scappa via il dritto inside out di. 2-2 Game. Altra gran prima e turno rapidissimo per l'italiano. 40-0 ACE numero 12 del romano. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per l'azzurro. 15-0 Servizio vincente. 2-1 Game. ACE di seconda per il vincitore dell'ATP di Maiorca.