LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | sarà volata a Saint Vulbas Cavendish per il record?

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.30: Biniam Girmay sicuramente ci riproverà con il sogno della doppietta. I più attesi però restano Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che stanno anche battagliando per la Maglia Verde. Tanti nomi pronti in seconda battuta: da Fernando Gaviria (Movistar), secondo a Torino, passando per Arnaud De Lie (Lotto Dstny), fino ad arrivare a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). Resta sempre in corsa per ilin solitaria di vittorie Mark(Astana Qazaqstan Team), ancora lontano però dalla migliore condizione. 13.26: Questa l’altimetri della13.22: Scatta la quinta. I primi chilometri saranno neutralizzati.