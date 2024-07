Il miglior oste del paese è il gelataio | alla Piazzetta di Novafeltria la mescita di provincia di Damiano Giannini

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildiè il. Si chiama, ha 48 anni, e nel 2012 ha aperto "La" in piazza Umberto I, proprio dietro la centralissima piazza Vittorio Emanuele, quella che ospita anche il municipio del centro più importante dell'Alta Valmarecchia, al confine tra Romagna e Marche. La sua è una piccola rivendita di meno di trenta metri quadri, che d'estate s'rga in un piccolo dehor con 7 tavoli. L'insegna dice "gelateria" e "bar caffetteria", ma oltre al frigorifero per i gelati all'interno trovano posto il banco dove bere il caffè, un frigorifero per birre e bibite e - nota inattesa - una lavagna da enoteca o wine bar, con l'elenco delle etichette in, davvero insolita all'interno di una gelateria.