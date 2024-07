Ciclismo Pogacar domina il Galibier | tappa e maglia gialla

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (askanews) – Il Tour de France nel segno di Tadej, che conquistae una classifica che comincia a prendere forma. Il, una delle salite simbolo del Tour de France, scalato quest’anno per la 63esima volta nella storia della Grande Boucle, stavolta dal versante del Lautaret, è stato domato dallo sloveno partito con Vingegaard all’ultimo km. Un affondo talmente poderoso che i due sono stati costretti a frenare, quindi la nuova accelerazione e a 500 metri dal Gpm il danese che perde inesorabilmente qualche metro e la distanza va ad aumentare sempre più anche in discesa, fino a Valloire. Perquella di oggi è 78esima vittoria in carriera, la 15esima stagionale, la 12esima sulle strade del Tour.