Cecilia Rodriguez e Moser matrimonio da favola | Belen crolla per l’emozione

(Di lunedì 1 luglio 2024)non trattiene le lacrime aldella sorella, emozione alle stelle per la showgirlemozionatissima aldie Ignazio, la showgirl scoppia a piangeree Ignaziosono convolati a nozze ieri, domenica 30 giugno, nel parco della villa medicea La Ferdinanda, a Carmignano in provincia di Prato. Al tanto atteso evento hanno partecipato circa 200 invitati in una location da sogno, doveè stata tantissima ma anche il divertimento. Tanti i video circolati sul web e non è certo passata inosservata la splendida, nei panni di damigella d’onore. Con un abito attillato color nude la sorella della sposa era davvero incantevole, alle nozze si è presentata insieme ai suoi figli e al nuovo compagno.