Nadia Bengala la figlia dell’ex Miss Italia condannata a dieci mesi per tentata rapina furto e lesioni

(Di venerdì 28 giugno 2024)di reclusione perimpropria, tentatoaggravato eaggravate. Questa la sentenza emessa dal tribunale monocratico di piazzale Clodio circa la vicenda che ha coinvolto Diana Schivardi,di, ladel ’98. Il pm Cristiana Correra aveva chiesto un anno ema il giudice ha considerato le attenuanti generiche. «Quella mattina – dichiara l’avvocato Sergio Stravino – la mia assistita non era lucida e per questo la pena è stata ridotta rispetto alla richiesta dell’accusa». Tutto è cominciato nella mattina del 19 marzo scorso, quando Diana Schivardi, visibilmente alterata, è riuscita ad entrare facilmente in un’auto parcheggiata in una stazione di servizio Q8 di via Trionfale.