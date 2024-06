Lucia Annunziata piange e insulta | Meloni non mi stimava e sono andata via Modello da Corea del Nord

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) “non mi”. Il piagnisteo di-che ha deciso spontaneamente di andare via dalla Rai nel maggio scorso- va in scena in una lunga intervista su Repubblica oggi in edicola. Alla domanda se se ne siada viale Mazzini in vista della candidatura Europee risponde no. Ammette di non avere doti profetiche: «Se fosse così, sarei una veggente. Ho lasciato a maggio 2023, la proposta di Schlein mi è arrivata nel marzo scorso». La domanda le offre però lo spunto di gettare veleno sulla premier. La conduttrice che dal 2005 conduceva, su Rai3, lo spazio di approfondimento “In ½h”, divenuto poi nel corso degli anni “Mezz’ora in più” non evita il vittimismo, di moda ormai a sinistra. Saviano docet. Che lagna.fa il piantarello: “Lanon mi…” Allora perchévia dalla Rai? Ricordiamo che l’annuncio dell’addio al veleno diarrivò a breve giro di posta dall’annuncio delle nuove nomine ai vertici dei Tg.