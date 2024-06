Schlein | Tarquinio non esprime la linea del Pd sulla Nato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) «Noi abbiamo avuto modo di chiarire che ladel Pdpolitica estera la fa il Partito Democratico. Ringrazioche ha accettato di venire ad arricchire con un pensiero alto la lista di un partito plurale. Da indipendente ha espresso un punto di vista che non corrisponde alladel partito». Queste le parole della segretaria del Pd Ellyospite di “In mezz’ora” su Rai 3. Il candidato indipendente per il Partito democratico nella Circoscrizione centro alle Elezioni europee aveva suggerito lo scioglimento dellain favore di un’alleanza paritaria con gli Stati Uniti. «Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la. Va costruita un’alleanza nuova e tra pari, tra Europa e America», scrisse su X.