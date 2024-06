Young Woman and the Sea | la storia vera dietro al film con Daisy Ridley

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024)and the Sea: laalconMentre molti attendono con impazienza il ritorno dinel franchise di Star Wars, il suo ultimo ruolo neland the Sea la vede protagonista di un altro personaggio che persecontro le probabilità impossibili. Questa volta, però, la donna cheinterpreta è una donna reale e straordinaria delladello sport. Il soggetto del, Trudy Ederle, è stata la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica nel 1926, e questo dopo essere diventata unae propria olimpionica.and the Sea riporta tutti i fatti essenziali, in particolare per quanto riguarda la storica traversata a nuoto della Manica. Lo spettacolo sportivo, ricco di emozioni, mostra il difficile viaggio di Ederle per attraversare la Manica, anche se, come nella maggior parte dei biopic hollywoodiani, ilsi prende anche più di qualche libertà creativa nel dare vita alladi Ederle.