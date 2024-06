Fonte : davidemaggio di 1 giu 2024

Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024: tutti i vincitori Serie dell’Anno: La Storia (Rai) Miglior Serie Commedia: Call My Agent – Italia, Seconda Stagione (Sky) Miglior Serie Crime: Il Re, Seconda Stagione (Sky) Miglior Serie Drama: I Leoni di Sicilia (Disney+) Miglior Serie Dramedy: Un Professore, Seconda Stagione (Rai) Miglior Film TV: Napoli milionaria (Rai) Attrice Protagonista: Isabella Ragonese (Il Re) Attore Protagonista: Michele Riondino (I Leoni di Sicilia) Attrice Non Protagonista: Linda Caridi (Supersex) Attore Non Protagonista: Giovanni Ludeno (Le Indagini di Lolita Lobosco) Premi Speciali I Protagonisti dell’Anno: Sabrina Ferilli (Gloria), Alessandro Borghi e Adriano Giannini (Supersex), Gabriele Muccino (Call My Agent Italia 2 e Vita da Carlo 2) Nastro d’Argento Speciale: regista Marco Pontecorvo e protagonista Gianmarco Saurino (Per Elisa – Il Caso Claps) Nastro d’Argento Siae per la Sceneggiatura: Elisa Casseri, Carlotta Corradi, Chiara Martegiani (Antonia) Nastro della Legalità – Serie: Il Clandestino (Rai) Premio Guglielmo Biraghi – Serie: Giacomo Giorgio (Mare Fuori, Per Elisa – Il Caso Claps, Noi Siamo Leggenda, Doc – Nelle Tue Mani) Premio Italo: Giacomo Giorgio Rivelazioni dell’Anno: Leo Gassmann (Califano), Letizia Toni (Sei nell’anima) Premio Nuovo Imaie – Serie: Giusy Buscemi (Vanina – Un Vicequestore a Catania) Premio Wella Professionals per l’Immagine: Giusy Buscemi Nastri d’Argento Fondazione Claudio Nobis – Serie: I Fantastici 5 (Mediaset) .

Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024 | La Storia è la serie dell’anno Ecco tutti i vincitori