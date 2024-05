Dieta a base di sassi e colla sulla pizza | le strane allucinazioni dell’IA di Google

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Di Anna Toniolotra gli ingredienti dellaper evitare che il formaggio scivoli via, Batman è un poliziotto, un geologo dell’università di Berkley consiglia di mangiare un piccolo sasso al giorno per restare in salute. Queste sono solo alcune delle bizzarre ed esilaranti risposte sbagliate fornite dalla nuova intelligenza artificiale di, AI Overviews, ad alcuni utenti che si sono cimentati nel suo utilizzo., infatti, sta lanciando nuovi strumenti di ricerca che utilizzano l’IA apparentemente progettati per migliorare l’esperienza degli utenti. Nel mese di maggio ha presentato negli Stati Uniti d’America AI Overviews, una nuova funzione che utilizza l’apprendimento automatico per generare risposte rapide alle domande degli utenti e fornirle come primo risultato della ricerca.