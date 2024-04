Le famiglie arcobaleno | ‘Maternità surrogata reato universale? Governo ridicolo | mette lo stigma sui nostri figli e non criminalizza la tortura’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Mentre è ripreso in commissione Giustizia in Senato l’esame del disegno di legge Varchi, già approvato alla Camera, che vorrebbe rendere la gestazione per altri “”, l’Associazione Luca Coscioni e lesono tornate in piazza a Roma insieme a tante coppie di genitori,e enati da maternitàper manifestare a favore della regolamentazione della Gpa solidale. “Siamo, non reati. Va fermato il ddl Varchi”, è stato l’appello rilanciato nel corso di un sit-in, tra storie quotidiane di discriminazioni, odissee burocratiche e lotte in tribunale per il riconoscimento dei diritti. Tra le tante storie raccontate, quelle di Fiorella e Valentina, nate da GPA, e la battaglia dei genitori Sylvie e ...