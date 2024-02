Lautaro Martinez macchina da gol E l’Inter strappa record storici

(Di lunedì 26 febbraio 2024)continua a senso unico la sua strada verso l’obiettivo dichiarato: lo scudetto. E con unsu di giri, tutto diventa più reale. PAZZO –, lada gol che sta trascinandoverso numeri da capogiro. Con l’argentino sempre così intraprendente,continua a dominare la scena del calcio italiano e resta una delle squadre più pericolose anche in Europa. Con la vittoria contro il Lecce, Simone Inzaghi è entrato ancor di più nella storia del. I nerazzurri, per la prima volta nella loro storia, sono andati a segno per 20 trasferte consecutive. Ad aggiungersi a questi numeri strabilianti, anche i poker rifilati nelle ultime uscite. Era dal 1947 chenon ...

gran doppietta per Lautaro Martinez in Lecce-Inter 0-4, suoi gol numero cento e centouno in Serie A. Così nell’intervista a Inter TV. CIFRA PIÙ CHE TONDA – ... (inter-news)

INTER - Lautaro Martinez: "I 101 gol E' stata una bellissima giornata per me": Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV parlando della vittoria contro il Lecce: "E' successo quanto già accaduto con l'Atletico Madrid, abbiamo fatto ...napolimagazine

Lautaro, la carica... dei 101 gol in Serie A. "Successo pesante, ma non possiamo fermarci": Il Toro, sempre più capocannoniere del campionato (22 reti in 23 gare giocate: è il suo record), non si accontenta: lo scudetto è sempre più vicino, ma lui predica concentrazione come un vero leader ...gazzetta

Inter, Lautaro Martinez: “Il record di Immobile Ci proverò”: Lautaro Martinez ancora decisivo per l'Inter. Con la doppietta realizzata a Lecce, l'attaccante argentino ha spianato la strada alla sua squadra verso la vittoria e ha timbrato il cartellino per la ...lalaziosiamonoi