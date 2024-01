Tragedia in una scuola a Reggio Emilia | studente si sente male poco prima dell’inizio delle lezioni Muore dopo corsa in ospedale

Social. Tragedia in Italia . Una madre si è lancia ta dal nono piano di un palazzo con la figlia in braccio. Scopriamo insieme le attuali condizioni ... (tvzap)

Grande sgomento a Ravenna per laconsumatasi questa mattina inpalazzina di via Dradi, dovedonna si è gettata dal nono piano trascinando con sè la figlia di 6 anni e il cane . La piccola è rimasta uccisa, così come ..."Laferroviaria avvenuta poche settimane fa a Thurio di Corigliano Rossano, dove hanno ... S.106, impongonoiniziativa immediata per fare il punto e andare avanti con decisione sulle ...Una nota, ammirata e amata attrice colpita da una terribile malattia confessa di avere paura di ciò che la aspetta. Di chi si tratta.Tragedia a Ravenna. Una mamma si è buttata dal nono piano con la figlia di sei anni e il cane. La piccola è morta sul colpo mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Deceduto ...