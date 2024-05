Justin Bieber vede non vede l’ora di diventare papà e con la moglie Hailey avrebbe già scelto il nome del primogenito

(Di sabato 11 maggio 2024)Bundles: un annuncio gioiosoe suaBaldwin, hanno ufficialmente preso il loro posto come ultimi guardiani del gossip, grazie ad un annuncio epocale. Rivelazioni inaspettate Con una mossa che ha colto di sorpresa i fan, la coppia ha svelato la notizia della loro imminente genitorialità attraverso un video accattivante e una serie di foto condivise sulle loro piattaforme di social media il 9 maggio. Accanto a queste rivelazioni arrivò il commovente rinnovo delle loro promesse nuziali. Un tesoro nascosto svelato Vestita splendidamente con un abito di pizzo bianco e nero,emanava splendore mentre finalmente svelava un segreto gelosamente custodito, che era stato tenuto nascosto per un bel po’ di ...

Il cantante e la modella, che hanno appena annunciato l'arrivo del primo figlio, non stanno nella pelle. «Hanno condiviso la notizia solo con le famiglie e gli amici più intimi per godersi il momento», ha rivelato una fonte vicina alla famiglia, e ...

Justin Bieber «non vede l'ora di diventare papà» (e con la moglie Hailey avrebbe già scelto il nome del primogenito - Justin bieber «non vede l'ora di diventare papà» (e con la moglie Hailey avrebbe già scelto il nome del primogenito - Il cantante e la modella, che hanno appena annunciato l'arrivo del primo figlio, non stanno nella pelle. «Hanno condiviso la notizia solo con le famiglie e gli amici più intimi per godersi il momento» ...

Justin Bieber e Hailey in attesa del loro primo figlio - Justin bieber e Hailey in attesa del loro primo figlio - Hailey e Justin bieber, la celebre coppia di star, hanno recentemente annunciato l'arrivo del loro primo figlio. La notizia è stata rivelata quasi sei anni dopo il loro matrimonio, durante una romanti ...

In arrivo baby Bieber: Justin e Hailey Rhode presto genitori - In arrivo baby bieber: Justin e Hailey Rhode presto genitori - Nulla è trapelato, al momento, circa il sesso del baby bieber. Per annunciare la gravidanza, hanno pubblicato sui social un video condiviso in cui si vede anche il rinnovo delle promesse matrimoniali.