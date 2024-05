Chi è Joost Klein - cantante squalificato dall’Eurovision | qual è il significato della sua canzone Europapa

(Di sabato 11 maggio 2024)olandese, è statodall'Eurovision Song Contest 2024. Inracconta la sua storia, quella di un orfano che viaggia in giro per l'Europa. Classe 1997, a 12 anni ha perso entrambi i genitori.

L’ Olanda non prenderà parte alla finale dell’ Eurovision in programma oggi. Il cantante Joost Klein è stato squalificato dopo essere finito sotto inchiesta della polizia per intimidazioni nei confronti di una donna membro del team di produzione ...

Non parteciperà alla finale dell’Eurovision il cantante olandese Joost Klein , dopo che l’Ebu ha deciso di squalificarlo per «comportamenti inappropriati». In una nota ufficiale, gli organizzatori della kermesse hanno confermato che la polizia ...

Alla finale dell' Eurovision non parteciperà il cantante olandese Joost Klein , qualificato dagli organizzatori per presunte intimidazioni

