Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 19 | 10

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale siamo di un nuovo appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione esteri in primo piano il mondo col fiato sospeso davanti all’invasione di Rafa avviata da Israele mentre le forze italiane evacuano altri quartieri della città 300.000 i palestinesi in fuga verso il sud della striscia continua il pressing internazionale per impedire una catastrofe l’ultimo appello e della Francia gli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare l’invio di armi a te la vive ma di fatto le forniture non si sono ancora interrotte Israele ha probabilmente violato la legge internazionale con le armi fornite dagli Stati Uniti dice il rapporto consegnato al congresso dal dipartimento di stato ma non ci sono prove definitive intanto proseguono gli attacchi dal cielo a Gaza con decine di Civili morti solo oggi ieri un passo storico per la Palestina ...

Roma Daily News radio giornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la quale è meglio niente in apertura di giornale Il mondo col fiato sospeso davanti all’invasione di Rafa avviata ...

Roma Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno guerra e Medio Oriente in primo piano l’esercito israeliano ha ordinato residenti dei Quartieri centrali di rapa di evacuare segnalando un importante espansione ...

Roma, Paulo Dybala non convocato contro l'Atalanta - roma, Paulo Dybala non convocato contro l'Atalanta - Non arrivano buone notizie in casa roma. Durante l'allenamento programmato per questa mattina a Trigoria (sabato 11 maggio) Paulo Dybala non è riuscito a superare i test fisici. Questo ha determinato ...

Spionaggio De Rossi: "Gasperini mi incuriosiva molto e una volta..." - Spionaggio De Rossi: "Gasperini mi incuriosiva molto e una volta..." - Esordisce così Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida tra la sua roma e i nerazzurri. Niente conferenza stampa per il tecnico giallorosso, che ha parlato ai canali ufficiali club. E nemmeno mezzi ...

De Rossi: "Contro l'Atalanta snodo cruciale". Dybala ko, non parte per Bergamo - De Rossi: "Contro l'Atalanta snodo cruciale". Dybala ko, non parte per Bergamo - Il tecnico dei giallorossi ha spronato la squadra: "Contro il Bayer abbiamo dato tutto e gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Gasperini Ha cambiato il calcio".