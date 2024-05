Forza Christian L' urlo degli allievi agenti per il poliziotto accoltellato dal marocchino

Suggestivo e commovente il saluto degli allievi agenti per l’ispettore Christian Di Martino, che in queste ore sta lottando per la vita in ospedale dopo l’aggressione subita alla stazione di Lambrate a Milano. “Forza Christian” urlano. Sequenze ...

L'urlo degli agenti allievi per il poliziotto accoltellato: "Forza Christian" - L'urlo degli agenti allievi per il poliziotto accoltellato: "Forza Christian" - Il coro di incoraggiamento degli allievi agenti della Scuola di Peschiera del Garda per il vice ispettore gravemente ferito da un marocchino. Il video, che sta spopolando sui social, si chiude con un ...

"Forza Christian!": l'urlo degli allievi agenti del 225esimo corso di Polizia per il collega ferito a Lambrate - "Forza Christian!": l'urlo degli allievi agenti del 225esimo corso di Polizia per il collega ferito a Lambrate - Il video è stato postato dalla premier Giorgia Meloni per esprimere vicinanza al vice ispettore Christian Di Martino, "che in queste ore sta lottando per la vita in ospedale dopo l’aggressione subita ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, condizioni stabili dopo il secondo intervento - Poliziotto accoltellato a Lambrate, condizioni stabili dopo il secondo intervento - L'uomo, accoltellato ad un rene e all'intestino nella notte tra mercoledì e giovedì alla stazione Lambrate, risponderebbe bene ai primi stimoli esterni ...