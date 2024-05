Pronostico e quote Stefanos Tsitsipas – Jan-Lennard Struff - ATP Roma 11-05-2024 ore 19 | 15 circa

Jannik Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo . Il numero 2 del mondo scende in campo sabato 13 aprile contro il greco Stefanos Tsitsipas, già due volte vincitore del torneo. Il tennista azzurro ci arriva dopo aver sconfitto in ...

Iga Swiatek: "È normale che l'attenzione sia rivolta a Rafa Nadal e Novak Djokovic" - Iga Swiatek: "È normale che l'attenzione sia rivolta a Rafa Nadal e Novak Djokovic" - Provate a fermarla, se ci riuscite. È già spedita la corsa di Iga Swiatek agli Internazionali di Roma. Dopo la debacle dello scorso anno, quando la tennista polacca si fermò ai quarti di finale, la ...

Internazionali, il programma di sabato 11 maggio: c'è Nadal, in campo anche i big Medvedev, Rune e Tsitsipas - Internazionali, il programma di sabato 11 maggio: c'è Nadal, in campo anche i big Medvedev, Rune e tsitsipas - Torna in campo Rafa Nadal. E c'è anche il debutto del numero 2 del tabellone degli Internazionali BNL d'Italia Daniil Medvedev. Oltre Rune e tsitsipas, che potrebbero arrivare in ...

Luciano Darderi, la fidanzata ballerina e la doppia nazionalità (grazie ai nonni): chi è il tennista glam che ha conquistato Roma - Luciano Darderi, la fidanzata ballerina e la doppia nazionalità (grazie ai nonni): chi è il tennista glam che ha conquistato Roma - Ha emozionato nel giro di due giorni il Centrale e poi la Grand Stand Arena. Negli Internazionali privi degli idoli Sinner e Berrettini, un posto nel cuore dei tifosi se lo è preso ...