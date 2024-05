(Di sabato 11 maggio 2024) Molto diffusa in Usa, ora sta prendendo piede anche nel nostro Paese Dopo gli Stati Uniti anche inilsta diventando sempre più un problema sociale. Il governo si muove contro la cosiddetta 'drogazombie' per bloccarne la diffusione.

La droga sintetica Fentanyl , detta anche “degli zombie”, ormai problema sociale negli Usa, è sotto i riflettori del governo per il rischio di diffusione anche in Italia . “Da un monitoraggio del web è emerso che il Fentanyl viene spacciato per lo ...

E’ stato trovato in una dose di eroina a Perugia . In una farmacia abusiva a Gioia Tauro . Nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza . Nel 2023 in quattro corpi sottoposti ad autopsia: solo in uno come causa principale del decesso. ...

Fentanyl, allerta in Italia per la 'droga degli zombie' - fentanyl, allerta in italia per la 'droga degli zombie' - Dopo gli Stati Uniti anche in italia il fentanyl sta diventando sempre più un problema sociale. Il governo si muove contro la cosiddetta 'droga degli zombie' per bloccarne la diffusione.

Nordio: 'L'indipendenza della magistratura principio non negoziabile' - Nordio: 'L'indipendenza della magistratura principio non negoziabile' - Il ministro della Giustizia al congresso del''Anm: 'Acceleriamo sui concorsi, voci false sulla selezione di magistrati da parte del governo' (ANSA) ...

G7 Giustizia, il patto: «Faro sull’AI, sostegno serio all’Ucraina e guerra alle nuove droghe» - G7 Giustizia, il patto: «Faro sull’AI, sostegno serio all’Ucraina e guerra alle nuove droghe» - Il Guardasigilli Nordio tira le somme del summit dei ministri Ue a Venezia. È allarme fentanyl: «Una droga dannatamente letale e facile da trovare. C’è una ...